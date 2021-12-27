Як українці в Колорадо ходили з колядками від хати до хати.
Час-Тайм. Північний потік-2 і відносини США-Україна у 2021 - підсумки
Випуски
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грудень 24, 2021
Час-Тайм. Термінова заява групи підтримки України у Конгресі США
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грудень 23, 2021
Час-Тайм. Як у Білому Домі реагують на заяви Путіна?
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грудень 22, 2021
Час-Тайм. Блінкен розповів, як США збираються стримувати Росію
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грудень 21, 2021
Час-Тайм. Байден звертається до нації. Головне про Омікрон у США
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грудень 20, 2021
Час-Тайм. Як в Конгресі США відреагували на пропозицію Москви
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грудень 17, 2021
Час-Тайм. Яку підтримку Україні пропонують законодавці США
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