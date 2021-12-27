Час-Тайм. Північний потік-2 і відносини США-Україна у 2021 - підсумки

В ефірі Час-Тайм. Вашингтон нині – лідер за кількістю нових випадків Ковід-19 на кожні 100 тисяч людей у США. Тема «Північного потоку-2» та відносини США-Україна у 2021: головні моменти і підсумки. Чим завершилася історія інвестицій в Україну канадської енергетичної компанії TIU?