Час-Тайм. США і Росія проведуть переговори 10 січня - подробиці

В ефірі Час-Тайм. США і Росія проведуть безпекові переговори 10 січня. Цю інформацію Голосу Америки підтвердив посадовець Ради з нацбезпеки США. Пандемія призвела до критичного браку водіїв вантажівок у США: у чому проблема, і якими зарплатами і умовами приваблюють тепер на роботу далекобійників в Америці? 2021 рік став історичним роком у сфері підкорення космосу – підсумки. Деякі американські авто-ентузіасти самотужки перероблюють свої ретро-кари на електро.