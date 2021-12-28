Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. США і Росія проведуть переговори 10 січня - подробиці

Час-Тайм. США і Росія проведуть переговори 10 січня - подробиці
Embed
Час-Тайм. США і Росія проведуть переговори 10 січня - подробиці

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. США і Росія проведуть безпекові переговори 10 січня. Цю інформацію Голосу Америки підтвердив посадовець Ради з нацбезпеки США. Пандемія призвела до критичного браку водіїв вантажівок у США: у чому проблема, і якими зарплатами і умовами приваблюють тепер на роботу далекобійників в Америці? 2021 рік став історичним роком у сфері підкорення космосу – підсумки. Деякі американські авто-ентузіасти самотужки перероблюють свої ретро-кари на електро.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG