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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Пандемія призвела до браку водіїв вантажівок у США

Студія Вашингтон. Пандемія призвела до браку водіїв вантажівок у США
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Студія Вашингтон. Пандемія призвела до браку водіїв вантажівок у США

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати і Росія проведуть безпекові переговори 10 січня. За минулі два тижні кількість нових випадків інфікування коронавірусом у США зросла на понад 100%, у Вашингтоні – на майже тисячу. Пандемія Ковід-19 призвела до критичного браку водіїв вантажівок у США. У чому проблема, і якими зарплатами і умовами приваблюють тепер на роботу далекобійників в Америці?

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