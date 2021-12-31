Студія Вашингтон. Підсумки року для України в ООН

Сьогодні. Студії Вашингтон. 2021 став роком посиленої співпраці між Вашингтоном і Києвом - найперше у сфері безпеки, у відповідь на агресивну риторику і поведінку Кремля. Став насиченим цей рік і для українських дипломатів, які працюють в Організації Об`єднаних Націй. Підсумки року для України в ООН.