Студія Вашингтон. Підсумки року для України в ООН
Сьогодні. Студії Вашингтон. 2021 став роком посиленої співпраці між Вашингтоном і Києвом - найперше у сфері безпеки, у відповідь на агресивну риторику і поведінку Кремля. Став насиченим цей рік і для українських дипломатів, які працюють в Організації Об`єднаних Націй. Підсумки року для України в ООН.
Випуски
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грудень 30, 2021
Студія Вашингтон. Розмова Байдена і Путіна пройде у четвер - деталі
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грудень 29, 2021
Студія Вашингтон. Пандемія призвела до браку водіїв вантажівок у США
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грудень 25, 2021
Студія Вашингтон. Українські колядники у Нью-Йорку
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грудень 24, 2021
Студія Вашингтон. 2021 рік для української економіки – підсумки
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грудень 23, 2021
Студія Вашингтон. Досягнення українців в галузі технологій у 2021