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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Підсумки року для України в ООН

Студія Вашингтон. Підсумки року для України в ООН
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Студія Вашингтон. Підсумки року для України в ООН

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Сьогодні. Студії Вашингтон. 2021 став роком посиленої співпраці між Вашингтоном і Києвом - найперше у сфері безпеки, у відповідь на агресивну риторику і поведінку Кремля. Став насиченим цей рік і для українських дипломатів, які працюють в Організації Об`єднаних Націй. Підсумки року для України в ООН.

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