Міністерка закордонних справ Німеччини обговорить у Вашингтоні російсько-український конфлікт

Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Бербок у середу у Вашингтоні обговорить з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном та іншими політиками питання російсько-українського конфлікту. Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на речника зовнішнього відомства Німеччини.

Серед інших тем, які будуть обговорюватись під час першого візиту Бербок до Вашингтона – майбутнє діалогу з Росією, кліматичні питання, міжнародна політика та посилення демократій, заявив речник міністерства закордонних справ.

Радник канцлера Німеччини Олафа Щольца з питань міжнародної політики тим часом матиме зустрічі з його просійськими та французькими колегами, повідомив ресник уряду під час прес-конференції Штеффен Гебестрайт.

В матеріалі використані джерела Рейтер.

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