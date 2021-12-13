«Північний потік-2» наразі не може бути сертифікований – Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини в новому уряді Олафа Шольца Анналена Бербок заявила, що газопровід «Північний потік-2» наразі не може бути сертифікований через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства. Коментуючи ситуацію з газопроводом, противниками будівництва якого є США, Україна та кілька країн ЄС, Бербок в інтервʼю телекомпанії ZDF сказала, що коаліційна угода нового німецького кабінету міністрів передбачає, що з питання про газопроводи він дотримуватиметься європейських норм.

Бербок не уточнила, у чому саме полягає невідповідність.

Газопровід фактично вже добудований. Наразі питання сертифікації «Північного потоку-2», без якої неможлива його експлуатація, розглядає німецьке енергетичне відомство. Сертифікація зараз припинена у звʼязку з вимогою до власника газопроводу – швейцарської компанії, якою володіє російський «Газпром», – створити німецьку юридичну особу для управління ділянкою газопроводу в Німеччині.

Остаточне схвалення запуску газопроводу має згодом ухвалити Єврокомісія. Згідно з енергетичним законодавством ЄС, в межах ділянки газопроводу, розташованої в німецьких водах, «Газпрому» необхідно буде забезпечити доступ до проєкту інших операторів, а також розділити види діяльності – згідно з правилами ЄС, власником самого трубопроводу та палива не може бути одна і та ж компанія . Незрозуміло, чи говорила Бербок саме про це правило чи про якісь інші проблеми.

Попередній уряд Німеччини, попри загострення відносин з Росією через конфлікт навколо України, виступав за реалізацію проєкту. Нинішня коаліція соціал-демократів, вільних демократів та «Зелених» у коаліційній угоді не згадує конкретно про «Північний потік-2», лише про загальні правила. При цьому партія «Зелених», яку представляє Бербок, виступає проти реалізації проєкту.

Раніше в неділю держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що йому складно уявити, як «Північний потік-2» запрацює, якщо Росія застосує військову силу проти України.

Як повідомляє Bloomberg, німецький уряд не дав союзникам формальних обіцянок відмовитись від «Північного потоку-2» у разі російського наступу на Україну. Стверджується, що канцлер Шольц заявив, що зараз вирішується питання про сертифікацію, до якого уряд не може втручатися.

Україна та такі країни, як Польща, вважають «Північний потік-2» інструментом тиску Москви на ЄС, який у перспективі дасть Росії можливість відмовитись від транзиту газу через Україну. Прихильники проєкту в ЄС твердять, що він може допомогти стабілізувати ситуацію на ринку палива в Європі, ціни на яке за останні місяці істотно зросли.

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