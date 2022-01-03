Час-Тайм. Розмова Байдена із Зеленським – подробиці
В ефірі Час-Тайм. Головні акценти перших перемовин року між Вашингтоном і Києвом, і очікування від дипломатичних зусиль США. «Омікрон»: У Сполучених Штатах схвалили щеплення-бустери препаратом від Пфайзер для дітей віком 12-15 років. Студенти Каліфорнійського університету розповіли «Голосу Америки» про навчання під час чергової хвилі коронавірусу. Поблизу Лос-Анджелеса, у Тихий океан вилилось понад 36 мільйонів літрів стічних вод. Як одне місто у США бореться проти встановлення WiFi, який почав з’являтьися із напливом туристів.
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грудень 31, 2021
Час-Тайм. Новорічний випуск
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грудень 30, 2021
Час-Тайм. Розмова Байдена і Путіна 30 грудня 2021
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грудень 29, 2021
Час-Тайм. Відносини США-Україна – підсумки 2021-го
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грудень 28, 2021
Час-Тайм. США і Росія проведуть переговори 10 січня - подробиці
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грудень 24, 2021
Час-Тайм. Термінова заява групи підтримки України у Конгресі США