Час-Тайм. Розмова Байдена із Зеленським – подробиці

В ефірі Час-Тайм. Головні акценти перших перемовин року між Вашингтоном і Києвом, і очікування від дипломатичних зусиль США. «Омікрон»: У Сполучених Штатах схвалили щеплення-бустери препаратом від Пфайзер для дітей віком 12-15 років. Студенти Каліфорнійського університету розповіли «Голосу Америки» про навчання під час чергової хвилі коронавірусу. Поблизу Лос-Анджелеса, у Тихий океан вилилось понад 36 мільйонів літрів стічних вод. Як одне місто у США бореться проти встановлення WiFi, який почав з’являтьися із напливом туристів.