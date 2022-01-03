Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Розмова Байдена із Зеленським – подробиці

Час-Тайм. Розмова Байдена із Зеленським – подробиці
Embed
Час-Тайм. Розмова Байдена із Зеленським – подробиці

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Головні акценти перших перемовин року між Вашингтоном і Києвом, і очікування від дипломатичних зусиль США. «Омікрон»: У Сполучених Штатах схвалили щеплення-бустери препаратом від Пфайзер для дітей віком 12-15 років. Студенти Каліфорнійського університету розповіли «Голосу Америки» про навчання під час чергової хвилі коронавірусу. Поблизу Лос-Анджелеса, у Тихий океан вилилось понад 36 мільйонів літрів стічних вод. Як одне місто у США бореться проти встановлення WiFi, який почав з’являтьися із напливом туристів.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG