Розмова Байдена із Зеленським: Головні акценти перших перемовин року між Вашингтоном і Києвом. Відео

Сполучені Штати та західні союзники дадуть рішучу відповідь Росії у разі подальшого вторгнення в Україну. У цьому президент Джо Байден запевнив президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови напередодні. Дзвінок відбувся через кілька днів після розмови Байдена із Путіним, і за тиждень до початку безпекових переговорів між представниками США та Росії у Женеві, а пізніше - НАТО і Росії та ОБСЄ.