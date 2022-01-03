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Розмова Байдена із Зеленським: Головні акценти перших перемовин року між Вашингтоном і Києвом. Відео

Розмова Байдена із Зеленським: Головні акценти перших перемовин року між Вашингтоном і Києвом. Відео
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Розмова Байдена із Зеленським: Головні акценти перших перемовин року між Вашингтоном і Києвом. Відео

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Сполучені Штати та західні союзники дадуть рішучу відповідь Росії у разі подальшого вторгнення в Україну. У цьому президент Джо Байден запевнив президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови напередодні. Дзвінок відбувся через кілька днів після розмови Байдена із Путіним, і за тиждень до початку безпекових переговорів між представниками США та Росії у Женеві, а пізніше - НАТО і Росії та ОБСЄ.

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