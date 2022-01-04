Ринок праці у США: понад 4 з половиною мільйона - звільнилися з роботи за власним бажанням у листопаді. Відео

Рекордна кількість американців - понад 4 з половиною мільйона - звільнилися з роботи за власним бажанням у листопаді. Найбільше - у сфері обслуговування та з низькооплачуваних посад. Робітники, кажуть експерти, намагаються скористатися з критичного браку працівників у США, тому лишають попередніх роботодавців і наймаються на позиції із кращою зарплатнею та умовами праці. Найбільше від браку працівників страждають нині власники ресторанів, маленьких крамниць та сервісних компаній. Попри відкриті вакансії, деякі бізнеси місяцями не можуть знайти робочу силу.