Час-Тайм. Що роблять США та Європа, щоб стримати Росію?

В ефірі Час-Тайм. США і Німеччина бачать агресивні дії Росії щодо України як негайний і першочерговий виклик миру і стабільності у Європі, - держсекретар США Ентоні Блінкен. Як США та Європа намагаються стримати Росію від подальшої агресії – головне про дипломатичні процеси. У Казахстані вирують масові протести – головні новини. Виставка електроніки CES-2022: які новинки привезли до Лас-Вегаса українські компанії?