Час-Тайм. Що роблять США та Європа, щоб стримати Росію?
В ефірі Час-Тайм. США і Німеччина бачать агресивні дії Росії щодо України як негайний і першочерговий виклик миру і стабільності у Європі, - держсекретар США Ентоні Блінкен. Як США та Європа намагаються стримати Росію від подальшої агресії – головне про дипломатичні процеси. У Казахстані вирують масові протести – головні новини. Виставка електроніки CES-2022: які новинки привезли до Лас-Вегаса українські компанії?
Випуски
-
січень 04, 2022
Час-Тайм. Перспективи економіки України у 2022 році
-
січень 03, 2022
Час-Тайм. Розмова Байдена із Зеленським – подробиці
-
грудень 31, 2021
Час-Тайм. Новорічний випуск
-
грудень 30, 2021
Час-Тайм. Розмова Байдена і Путіна 30 грудня 2021
-
грудень 29, 2021
Час-Тайм. Відносини США-Україна – підсумки 2021-го
-
грудень 28, 2021
Час-Тайм. США і Росія проведуть переговори 10 січня - подробиці