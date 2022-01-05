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Час-Тайм. Що роблять США та Європа, щоб стримати Росію?

Час-Тайм. Що роблять США та Європа, щоб стримати Росію?
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Час-Тайм. Що роблять США та Європа, щоб стримати Росію?

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В ефірі Час-Тайм. США і Німеччина бачать агресивні дії Росії щодо України як негайний і першочерговий виклик миру і стабільності у Європі, - держсекретар США Ентоні Блінкен. Як США та Європа намагаються стримати Росію від подальшої агресії – головне про дипломатичні процеси. У Казахстані вирують масові протести – головні новини. Виставка електроніки CES-2022: які новинки привезли до Лас-Вегаса українські компанії?

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