Студія Вашингтон.Які новинки українські компанії привезли на CES-2022
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати і Німеччина бачать агресивні дії Росії щодо України як негайний і першочерговий виклик миру і стабільності у Європі. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. У Лас-Вегасі у середу стартувала щорічна виставка електроніки CES-2022. Які новинки привезли до Лас-Вегаса українські компанії?
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грудень 31, 2021
Студія Вашингтон. Підсумки року для України в ООН
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грудень 30, 2021
Студія Вашингтон. Розмова Байдена і Путіна пройде у четвер - деталі
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грудень 29, 2021
Студія Вашингтон. Пандемія призвела до браку водіїв вантажівок у США
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