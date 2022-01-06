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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон.Які новинки українські компанії привезли на CES-2022

Студія Вашингтон.Які новинки українські компанії привезли на CES-2022
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Студія Вашингтон.Які новинки українські компанії привезли на CES-2022

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати і Німеччина бачать агресивні дії Росії щодо України як негайний і першочерговий виклик миру і стабільності у Європі. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. У Лас-Вегасі у середу стартувала щорічна виставка електроніки CES-2022. Які новинки привезли до Лас-Вегаса українські компанії?

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