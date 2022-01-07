Студія Вашингтон. Роковини атаки на Капітолій – деталі розслідування
Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден звернувся до країни у день перших роковин атаки на Капітолій прихильниками колишнього президента Дональда Трампа. Більше про події того дня, притягнення до відповідальності винних і про наслідки атаки - для Сполучених Штатів і світу.
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