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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Роковини атаки на Капітолій – деталі розслідування

Студія Вашингтон. Роковини атаки на Капітолій – деталі розслідування
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Студія Вашингтон. Роковини атаки на Капітолій – деталі розслідування

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден звернувся до країни у день перших роковин атаки на Капітолій прихильниками колишнього президента Дональда Трампа. Більше про події того дня, притягнення до відповідальності винних і про наслідки атаки - для Сполучених Штатів і світу.

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