Студія Вашингтон. Роковини атаки на Капітолій – деталі розслідування

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден звернувся до країни у день перших роковин атаки на Капітолій прихильниками колишнього президента Дональда Трампа. Більше про події того дня, притягнення до відповідальності винних і про наслідки атаки - для Сполучених Штатів і світу.