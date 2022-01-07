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Час-Тайм. Блінкен розповів про деталі майбутніх переговорів з Росією

Час-Тайм. Блінкен розповів про деталі майбутніх переговорів з Росією
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Час-Тайм. Блінкен розповів про деталі майбутніх переговорів з Росією

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В ефірі Час-Тайм. Що відомо про дипломатку, яка очолить делегацію Сполучених Штатів на переговорах у Женеві. Атлантична Рада у Вашингтоні: введення до Казахстану російських військ може призвести до деескалації на кордонах з Україною, принаймні тимчасової. Перед зустріччю у форматі Росія-НАТО, відбудеться зустріч Україна-НАТО – Блінкен.

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