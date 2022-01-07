Час-Тайм. Блінкен розповів про деталі майбутніх переговорів з Росією

В ефірі Час-Тайм. Що відомо про дипломатку, яка очолить делегацію Сполучених Штатів на переговорах у Женеві. Атлантична Рада у Вашингтоні: введення до Казахстану російських військ може призвести до деескалації на кордонах з Україною, принаймні тимчасової. Перед зустріччю у форматі Росія-НАТО, відбудеться зустріч Україна-НАТО – Блінкен.