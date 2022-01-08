Студія Вашингтон. Хто очолить делегацію США на переговорах у Женеві?

Сьогодні у Студії Вашингтон. Тема України буде центральною протягом безпекових переговорів наступного тижня у Європі. У діалозі із Росією Сполучені Штати наголосять на важливості виконання Мінських угод для врегулювання конфлікту на сході України, - заявив Блінкен. «Путін – руки геть від Казахстану»: казахська діаспора вийшла на протести у Нью-Йорку.