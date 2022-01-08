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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Хто очолить делегацію США на переговорах у Женеві?

Студія Вашингтон. Хто очолить делегацію США на переговорах у Женеві?
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Студія Вашингтон. Хто очолить делегацію США на переговорах у Женеві?

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Тема України буде центральною протягом безпекових переговорів наступного тижня у Європі. У діалозі із Росією Сполучені Штати наголосять на важливості виконання Мінських угод для врегулювання конфлікту на сході України, - заявив Блінкен. «Путін – руки геть від Казахстану»: казахська діаспора вийшла на протести у Нью-Йорку.

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