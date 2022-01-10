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Білий дім - про переговори у Женеві. Відео

  • Голос Америки
Білий дім - про переговори у Женеві. Відео
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Білий дім - про переговори у Женеві. Відео

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"Переговори були відвертими і прямолінійними. Щодо їхньої(Росії) оцінки, я б залишила це на розсуд росіян". Так, Джен Псакі підбила підсумки дискусії США із російською делегацією у Женеві. Речниця Білого дому повторили деякі із пунктів, про які раніше сказала заступниця державного секретаря США Венді Шерман на брифінгу по закінченню переговорів. За словами дипломатки, у ході переговорів США рішуче виступили проти пропозицій Росії, які назвали неприйнятними для Вашингтона. Серед таких - вимога щодо нерозширення НАТО. США нікому не дозволять покінчити із політикою відкритих дверей НАТО, як є центральною для Альянсу, - заявила Шерман.

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