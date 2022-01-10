Час-Тайм. Переговори у Женеві між США та Росією – заяви та реакції

Захід має бути готовим, що Росія «знову обере застосування військової сили та конфронтацію замість співпраці», - генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Українська громада США закликає адміністрацію Байдена вже зараз посилити санкції проти Кремля та озброїти Україну. Унікальна горілка: У Каліфорнії випадково виготовили міцний напій з присмаком димку та барбекю.
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січень 06, 2022
Час-Тайм. Чого очікувати від відносин США-Україна у 2022 році?
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січень 05, 2022
Час-Тайм. Що роблять США та Європа, щоб стримати Росію?
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січень 04, 2022
Час-Тайм. Перспективи економіки України у 2022 році
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січень 03, 2022
Час-Тайм. Розмова Байдена із Зеленським – подробиці
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грудень 31, 2021
Час-Тайм. Новорічний випуск
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