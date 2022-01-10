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Час-Тайм. Переговори у Женеві між США та Росією – заяви та реакції

  • Голос Америки
Час-Тайм. Переговори у Женеві між США та Росією – заяви та реакції
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Час-Тайм. Переговори у Женеві між США та Росією – заяви та реакції

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В ефірі Час-Тайм. Переговори у Женеві між США та Росією закінчились обміном взаємними претензіями у питанні безпеки в Європі. Головні заяви під час зустрічей у Женеві та реакція у Вашингтоні.

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