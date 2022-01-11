Студія Вашингтон. Захід має бути готовим. Заява генсека НАТО щодо РФ

Сьогодні в Студії Вашингтон. Переговори у Женеві між США та Росією закінчились обміном взаємними претензіями у питанні безпеки в Європі. Головні заяви під час зустрічей у Женеві та реакція у Вашингтоні. Захід має бути готовим, що Росія «знову обере застосування військової сили та конфронтацію замість співпраці». Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні засідання Комісії Україна-НАТО.