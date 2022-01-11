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Головне про реакцію Вашингтона на переговорний процес у Європі. Відео

Головне про реакцію Вашингтона на переговорний процес у Європі. Відео
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Головне про реакцію Вашингтона на переговорний процес у Європі. Відео

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«Відвертими» та «прямолінійними» назвали переговори між США та Росією щодо України, у Білому домі. Сполучені Шатти готові до дипломатії, але поки зарано говорити, чи готова до чесного діалогу Росія, сказала на борту президентського літака речниця президента США Джен Псакі. Президент Байден уважно стежить за переговорним процесом, який відбувається в Європі та отримує щоденні брифінги від свого радника з нацбезпеки, повідомила речниця. Водночас низка сенаторів від обох партій направила президенту Байдену листа, в якому закликали його дати чітко зрозуміти, що США підтримують своїх східно-європейських партнерів перед обличчям російської агресії.

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