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Венді Шерман: Те, що Росія відчуває загрозу від меншої України, демократії, яка розвивається, - важко зрозуміти. Відео

  • Голос Америки
Венді Шерман: Те, що Росія відчуває загрозу від меншої України, демократії, яка розвивається, - важко зрозуміти. Відео
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Венді Шерман: Те, що Росія відчуває загрозу від меншої України, демократії, яка розвивається, - важко зрозуміти. Відео

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"Вони [Росія] – потужна країна. Те, що вони відчувають загрозу від меншої України, демократії, яка розвивається, - важко зрозуміти, відверто кажучи. Навіщо їм сто тисяч військових на кордоні? Вони кажуть, що це не для вторгнення, а для маневрів і сьогодні зранку повідомлено про бойові стрільби. Для чого це? Якщо не для вторгнення, то для залякування? Для підривної роботи? Я не знаю. Але це не допомагає дипломатичному вирішенню, тому Росія має зробити вибір."

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