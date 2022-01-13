Країни Балтії ведуть переговори з НАТО щодо розширення військової присутності

Країни Балтії ведуть переговори із союзниками щодо розширення військової присутності на своїй території для стримування Росії, повідомила Reuters прем'єрка Естонії Кая Каллас. Генсек НАТО заявив, що атака Росії на Україну призведе до ухвалення рішення.

Росія, зосередивши війська на кордоні з Україною, вимагала припинити такі розгортання та зупинити розширення оборонного альянсу. У середу вона виклала 30 членам НАТО свої вимоги щодо гарантій безпеки у Європі.

"Звичайно ж, ми обговорюємо із нашими союзниками розширення їхньої присутності тут як стримуючого фактору", – заявила Каллас в інтерв'ю Reuters, не вдаючись до деталей.

"Якщо ви подивитеся на карту, то побачите, що країни Балтії - це півострів НАТО, і тому ми маємо тривоги", - додала вона.

Представник НАТО, виступаючи на умовах анонімності, заявив Reuters, що питання додаткового розгортання військ у країнах Балтії може стати предметом обговорення міністрів оборони країн НАТО, коли вони проведуть заплановану зустріч у середині лютого.

Підрозділи НАТО були розгорнуті у Литві, Латвії, Естонії та Польщі після того, як Росія анексувала український Крим у 2014 році. У кожній із цих країн перебуває трохи більше тисячі військовослужбовців.

Каллас заявила, що посилення наявних підрозділів можливе. За її словами, Захід може вести конструктивні переговори з Москвою, але при цьому має дати зрозуміти Кремлю, що у разі ескалації ситуації в Україні йому доведеться заплатити високу ціну, як-то економічні санкції.

"Думаю, ми не повинні потрапити в пастку, обговорюючи, що може зробити Захід, тому що Захід не зробив нічого поганого, – сказала Каллас. - Захід не формував військові групи для нападу на Росію".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters