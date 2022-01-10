Переговори у Женеві: Росія наголошує на вимозі щодо нерозширення НАТО, США кажуть про її неприйнятність

У ході переговорів із Росією у Женеві США рішуче виступили проти пропозицій Росії, які назвали неприйнятними для Вашингтона. Серед таких - вимога щодо нерозширення НАТО. США нікому не дозволять покінчити із політикою відкритих дверей НАТО, як є центральною для Альянсу. Про це, коментуючи переговори з Росію, заявила заступниця державного секретаря США Венді Шерман.

"Ми не станемо обходити двосторонню співпрацю із суверенними державами, які хочуть працювати із США та не будемо ухвалювати рішення, які стосуються України, без України, щодо Європи - без Європи, або щодо НАТО - без НАТО", - наголосила Шерман.

Шерман назвала "відвертою та прямолінійною" дискусію із російською делегацією.

США нікому не дозволять покінчити із політикою відкритих дверей НАТО, як є центральною для Альянсу

За її словами, США готові до дискусії щодо розміщення певних ракетних систем, взаємних обмежень щодо військових навчань, прозорості сторін щодо таких навчань.

"США та Росія погоджуються, що в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв'язана", - заявила Шерман.

Шерман також наголосила, що Росія накопичила понад 100 000 військових вздовж кордонів України.

"Ми чітко заявляли, і заявили сьогодні, що США готові вітати реальний прогрес за допомогою дипломатії. Ми також підкреслили, що реальний прогрес може відбутись лише в атмосфері розрядки", - заявила американська дипломатка.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков за підсумками зустрічі заявив про відсутність прогресу на переговорах щодо вимог Москви про юридичні гарантії нерозширення Альянсу на Україну, та ін. При цьому саме вимогу щодо нерозширення НАТО Рябков назвав першочерговою та наголосив, що Росія не побачила "плюсів за головною темою".

Росія хоче, щоб на саміті НАТО у Мадриді, який відбудеться у червні, було оформлено гарантії того, що Україна та Грузія "ніколи" не стануть членами Альянсу

Рябков також наголосив, що Росія не має наміру атакувати Україну, а заявлені нею вимоги не треба сприймати, як спробу домовитись під загрозою застосування сили щодо України. Маневри на території Росії Рябков назвав реакцією на військову співпрацю Заходу із Україною.

Рябков також заявив, що Захід "грає із вогнем", наголосив на тому, що переговори мають відбуватись у прискореному режимі.

За словами російського дипломата, Росія хоче, щоб на саміті НАТО у Мадриді, який відбудеться у червні, було оформлено гарантії того, що Україна та Грузія "ніколи" не стануть членами Альянсу.

Відповідаючи на питання про можливу "військово-технічну" відповідь Росії Заходу, Рябков заявив, що нині відсутні підстави "говорити про те, які системи, у якій кількості та де саме можуть бути розгорнуті".

"Це негайно буде сприйнято, як нова загроза з боку Росії. Ми працюємо на результат, який повинен бути досягнутий дипломатичним шляхом. Навіщо нам зараз уподібнюватись до колег з того боку, які весь час то обвалять наш ринок, розмірковуючи про відключення від SWIFT, то ще щось нам розкажуть про несертифікацію "Північного потоку", - заявив Рябков.

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