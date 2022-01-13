Час-Тайм. ОБСЄ-Росія. Перші підсумки переговорів

В ефірі Час-Тайм. 13 січня у Відні закінчилося перше коло переговорів з Росією, які почалися з американсько-російської зустрічі чільних дипломатів у Женеві, а відтак розмови відбулися в ширшому колі учасників у штаб-квартирі НАТО. Міністерка оборони Німеччини закликала не прив’язувати питання трубопроводу Північний потік-2 до розбіжностей з Кремлем щодо України. Яким цей рік буде для України в ООН та в цілому для організації? Влада у Нью-Йорку запровадила новий закон, що забороняє підключати нові будинки до природного газу. Що кажуть екологи та критики закону?