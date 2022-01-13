Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. ОБСЄ-Росія. Перші підсумки переговорів

Час-Тайм. ОБСЄ-Росія. Перші підсумки переговорів
Embed
Час-Тайм. ОБСЄ-Росія. Перші підсумки переговорів

No media source currently available

0:00 0:14:59 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. 13 січня у Відні закінчилося перше коло переговорів з Росією, які почалися з американсько-російської зустрічі чільних дипломатів у Женеві, а відтак розмови відбулися в ширшому колі учасників у штаб-квартирі НАТО. Міністерка оборони Німеччини закликала не прив’язувати питання трубопроводу Північний потік-2 до розбіжностей з Кремлем щодо України. Яким цей рік буде для України в ООН та в цілому для організації? Влада у Нью-Йорку запровадила новий закон, що забороняє підключати нові будинки до природного газу. Що кажуть екологи та критики закону?

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG