НАТО, США готові знову зустрічатись з Росією і закликають до деескалації

В НАТО та США готові до подальшої дипломатії та взаємного діалогу з Росією. Про це заявили в Держдепі США за результатами розмови держсекретаря Ентоні Блінкена та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа.

Блінкен та Столтенберґ обговорили наступні кроки після засідання Ради НАТО-Росія, що відбулось 12 січня. "Сполучені Штати та НАТО готові знову зустрітись з Росією і віддані продовженню дипломатії та взаємного діалогу, - йдеться в заяві. - Сполучені Штати та союзники по НАТО єдині на дипломатичному шляху і закликають Росію негайно зробити кроки з деескалації тривалої агресії проти України".

Готовність до наступного спілкування в рамках Ради НАТО-Росія, Столтенберґ засвідчив і у своїй телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. "Ми залишаємось об'єднані в НАТО, готові захищати один одного і готові до подальшої зустрічі ради НАТО-Росія", - заявив Столтенберґ за результатами розмови з Джонсоном.

Тимчасом, наступного тижня Україну відвідає міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі, повідомило МЗС країни в суботу. Її візит стане виявом підтримки України перед лицем російської агресії.

"Нагромадження російських військ та устаткування всередині та навколо України шкодить безпеці цілого регіону. Ці агресивні дії потрібно стримати, - заявила Джолі. - Канада співпрацюватиме з міжнародними партнерами з підтримки міжнародного порядку, заснованого на правилах".

В статті використано інформацію Reuters.