Нуланд: США та союзники готують заходи, що звдадуть "гострого болю" Росії у випадку подальшої агресії - FT

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США та союзники напрацювали більше десятка сценаріїв дій у відповідь на можливу подальшу агресію Росії проти України. Те, яких саме заходів буде вжито, залежатиме від характеру російської агресії, сказала посадовиця в інтерв`ю Financial Times, опублікованому в суботу.

"Я не буду давати огляд 18 різним сценаріям ... Просто зазначу, що наша відданість та обговорення із союзниками стосуються того, як дуже швидко завдати дуже гострого болю, якщо Росія зробить цей рух у будь-якій формі", - цитує видання слова посадовиці. Вона зауважила, що у напрацюванні пакету санкцій США та Європа прагнуть "рівномірно поділити тягар" і створити такий пакет, який "є готовність втілювати".

Коментар прозвучав на тлі інформації озвученої напередодні у Білому домі про те, що російські сили можуть готувати провокації, щоб сфабрикувати привід для подальшого вторгнення в Україну.

Нуланд також прокоментувала повідомлення про хакерські напади на урядові установи в Україні в п'ятницю і відзначила, що такі дії відповідають російським сценаріям, які вже втілювались в інших місцях.

Посадовиця виступила за подальший діалог з Росією і зауважила, що під час спілкування дипломатів цього тижня "ми вислухали один одного", але для перемовин по суті потрібно більше часу.

Раніше цього тижня під час спілкування з пресою, Нуланд наголошувала, що саме Росія виступає агресором, а Україна чітко заявила, що не має намірів загрожувати РФ. За словами Нуланд, Україна хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу.

Нуланд також відзнчила, що НАТО не становить загрози для Росії, а рішення щодо членства в Альянсі ухвалюються лише країнами, які прагнуть стати членами Альянсу, та країнами-членами. Нерозширення НАТО було однією з вимог Москви у спілкуванні з Заходом.