Москва після «дипломатичного марафону» із Заходом чекає на письмові відповіді – посол РФ в США

Росія після кількох раундів переговорів цього тижня з представниками США і країн НАТО очікує на їхні письмові відповіді, заявив російський посол у Вашингтоні Анатолій Антонов.

Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.

«Очікуємо від Вашингтона та Брюсселя письмових відповідей на проекти наших угод. На їх основі будемо ухвалювати рішення про доцільність подальшої спільної роботи. Готові до обговорення зустрічних пропозицій», – заявив Антонов в інтерв‘ю виданню Newsweek.

За словами Антонова питання України не було на порядку денному під час російсько-американських переговорів в Женеві. Ця тема, сказав посол, лише згадувалася під час консультацій з НАТО в Брюсселі.

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