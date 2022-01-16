Канада закликала своїх громадян уникати поїздок до України через російську агресію

Уряд Канади закликав своїх громадян уникати поїздок в Україну без крайньої необхідності через «тривалу російську агресію і нарощування військової присутності в країні і навколо неї».

Міністр закордонних справ Мелані Жолі відвідає Київ наступного тижня, щоб підтвердити підтримку суверенітету України з боку Канади та підкріпити зусилля щодо стримування «агресивних дій» Росії, повідомила Оттава раніше.

«Ми змінили рівень ризику для України, щоб уникнути поїздок, не пов'язаних з гострою необхідністю, через російську агресію, що триває, і нарощування військової присутності в країні і навколо неї», – йдеться в рекомендаціях для мандрівників, випущених урядом Канади в суботу.

Жолі зустрінеться з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та побуває на заході, де виступить перед учасниками канадської навчальної місії з 200 осіб, яка перебуває там із 2015 року.

Заступник міністра закордонних справ Канади Марта Морган та заступник держсекретаря США Венді Шерман у п'ятницю провели телефонну розмову та пообіцяли й надалі координувати дії зі стримування російської агресії проти України, повідомив у суботу речник Держдепартаменту.

Жолі зустрінеться з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та побуває на заході країни, де виступить перед учасниками канадської навчальної місії з 200 осіб, яка перебуває там із 2015 року.

У вівторок прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої «наголосив, що будь-яке військове вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки, включаючи скоординовані санкції».

Канада ввела санкції проти понад 440 фізичних та юридичних осіб у зв'язку з анексією Криму.

В матеріалі використані джерела Держдепартаменту США та Рейтер.