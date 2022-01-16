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Секретар Блінкен запевнив главу МЗС Франції Ле Дріана у рішучості США протидіяти Росії у разі вторгнення в Україну 

  • Голос Америки
Держсекретар США Ентоні Блінкен

Секретар США Ентоні Блінкен повторив про рішучу відданість США суверенітету та територіальній цілісності України перед обличчям російської агресії під час телефонної розмови з його французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном. Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичного відомства Неда Прайса. Глава американської дипломатії оговорив зі своїм співрозмовником рішучість США відповісти швидко та потужно на будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну. Сторони також обговорили зусилля, направлені на просування демократії в Лівії.

В матеріалі використані джерела Держдепартаменту США.

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