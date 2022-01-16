Байден назвав терактом захоплення заручників в синагозі в Техасі

Президент США Джо Байден назвав «актом терору» захоплення заручників у синагозі міста Коллівіл у Техасі, повідомляє агентство Рейтер.

Президент заявив про це, перебуваючи у Філадельфії, куди він приїхав разом із першою леді Джілл Байден, щоб вшанувати пам'ять лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга.

«Найближчими днями ми дізнаємося більше про мотиви загарбника заручників. Але дозвольте мені чітко заявити всім, хто має намір поширювати ненависть: ми протистоятимемо антисемітизму і зростанню екстремізму в нашій країні», – наголосив Байден.

Раніше Байден високо оцінив зусилля правоохоронних органів зі звільнення заручників.

Віце-президент США Камала Харріс у неділю випустила заяву, в якій подякувала співробітникам правоохоронних органів та висловила солідарність із громадою синагоги.

«Хоча нам ще належить дізнатися про мотиви загарбника заручників, ми знаємо: те, що сталося вчора в конгрегації Бет Ісраель, є нагадуванням про те, що ми повинні виступати і боротися з антисемітизмом і ненавистю скрізь, де вони існують», – заявила Харріс.

Озброєний чоловік 15 січня увірвався у синагогу міста Коллівіл. Він вимагав звільнити засуджену за зв’язки з «Аль-Каїдою» пакистанку Аафію Сіддікі, яка відбуває 86-річний тюремний термін у федеральній в’язниці у Техасі. За даними ФБР, чоловік казав, що то його «сестра», але адвокати засудженої це заперечили. Він взяв у заручники чотирьох людей, включаючи рабина. Поліція провела спецоперацію, під час якої нападника було вбито, а заручників звільнили.

В матеріалі викорстані джерела Рейтер.