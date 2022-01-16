У Техасі нападник 11 годин тримав заручників у синагозі

Елітна група захоплення ФБР здійснила успішну операцію зі звільнення взятих у заручники в суботу людей у синагозі міста Коллівілл, штат Техас.

Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив, що всі заручники, яких тримали 11 годин, «живі та неушкоджені». Начальник поліції Колівілля Майкл Міллер заявив на пресконференції, що підозрюваний – мертвий.

За даними ЗМІ, підозрюваний вимагав звільнити засуджену за зв’язки з «Аль-Каїдою» пакистанку Аафію Сіддікі, яка відбуває 86-річний тюремний термін у федеральній в’язниці у Техасі за спробу убити американських військовослужбовців в Афганістані.

За даними ФБР, чоловік казав, що то його «сестра», але адвокати засудженої це заперечили. Він увірвався до синагоги із вогнепальною зброєю і взяв у заручники чотирьох людей, включаючи рабина.

Рада з американо-ісламських відносин, що захищає інтереси мусульман США, засудила дії чоловіка. Слідство встановлює, чому саме чоловік обрав для нападу синагогу.

У статті використано матеріали: англомовна редакція "Голосу Америки", "Радіо Свобода", CNN