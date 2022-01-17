Петро Порошенко повернувся в Україну і оголосив про початок об’єднання демократичних опозиційних сил

Вранці 17 січня екс-президент України Петро Порошенко прилетів в Україну з Польщі, де, за його словами, перебував з робочим візитом.

Щоб підтримати Порошенка, в «Жулянах» зібралося кілька тисяч його прихильників.

При цьому у партії «Європейська солідарність», лідером якої є Порошенко, скаржились на те, що поліція перешкоджала представниками «ЄС» з інших міст приїхати в аеропорт і зупиняла автобуси з активістами. Напередодні у неділю надходили також повідомлення про буцімто замінування обох столичних аеропортів «Бориспіль» і «Жуляни».

Після того як Петро Порошенко зійшов з літака, як заявляє політик, прикордонники вилучили у нього паспорт і не пускали на територію України. Натомість у Державній прикордонній службі такі заяви назвали маніпуляціями. А у Державному бюро розслідувань пояснили, що в аеропорту громадянинові Порошенку намагались вручити повістку в суд, від отримання якої він ухилявся.

Після проходження митного контролю екс-президент привітав прихильників, що зібралися в аеропорту, і вирушив до Печерського райсуду Києва. На 11:00 там було призначене засідання для обрання йому запобіжного заходу.

Мітинг під прапорами «ЄС» також перемістився під будівлю Печерського райсуду.

Виступаючи перед своїми прихильниками, екс-президент оголосив про початок об’єднання демократичних сил.

«Починаємо об’єднання всіх демократичних опозиційних сил в Україні», - заявив Порошенко під дверима суду.

У суді адвокати екс-президента заявили, що не отримували документа, який би повідомляв Порошенка про підозру. Вони попросили кілька годин на ознайомлення зі справою, і суд переніс засідання на 16:00

П’ятого президента України звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. Йому закидають те, що за часів його президентства, впродовж 2014-15 років, здійснювалося постачання вугілля в Україну з тимчасово окупованих Росією територій.

У Порошенка такі звинувачення називають політичним переслідуванням. Як стверджує екс-президент і його адвокати, нинішня влада застосовує вибіркове правосуддя проти свого головного політичного опонента.

Даючи прес-конференцію у Варшаві напередодні вильоту до Києва, Петро Порошенко назвав «архітектором» своєї справи чинного президента Володимира Зеленського, а замовником – олігарха Ігоря Коломойського. За словами Порошенка, це «помста за Приватбанк».

Натомість у Державному бюро розслідувань просять не надавати «вугільній» справі проти екс-президента політичного забарвлення. Як заявили в ДБР на брифінгу в понеділок, ця справа не є політично вмотивованою, і порадили політику залишити політикам, а факти – слідчим.

Нагадаємо: Сполучені Штати закликали уникнути політичних мотивів у справі Порошенка. З такою заявою виступало посольство США в Україні.

Підозру у державній зраді та фінансуванні тероризму п’ятому президентові України Петрові Порошенку було оголошено 20 грудня 2021 року.