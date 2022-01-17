"Не час для роз’єднань українців". Представники Сенату під час візиту до Києва прокоментували справу Порошенка

Візит делегації Сенату США в Україну збігся у часі з поверненням в Україну п’ятого президента України Петра Порошенка, якого звинувачують у держзраді, та протестами прихильників екс-президента проти цих звинувачень.

З вікон готелю Хаятт, де сенатори давали інтерв’ю журналістам, було видно пікети і чути виступи активістів під Печерським райсудом.

Коментуючи те, що відбувається, представники Сенату говорили про важливість справедливого суду. А також про те, що сьогодні єдність українцям необхідна, як ніколи.

«Коли ви бачите такого роду політичний активізм, то це побічний продукт свободи. Люди висловлюють свою думку», - розмірковує сенатор-республіканець Кевін Крамер.

Як наголосив сенатор, він не претендує оцінювати звинувачення, висунуті проти екс-президента Порошенка.

«Але ось у чому справа: час не підходящий. Ми тут перебуваємо, демократи і республіканці, як об’єднана сила Америки, демонструючи двопартійну підтримку України перед лицем військової загрози з боку Росії. І ми хотіли б бачити, що Україна також виступає єдиним фронтом», - сказав Кремер «Голосу Америки».

На необхідності дотримання верховенства права наголошує сенаторка-демократка Джин Шагін. За її словами, важливо, щоб ставлення до Порошенка з боку суду було неупередженим.

«А ще важливо, щоб Україна залишалась єдиною. Бо зараз час таких серйозних викликів перед Україною», - зазначила сенаторка Шахін.

На важливості справедливого суду і єдності українців наголосила також сенаторка від Демократичної партії Емі Клобучар.

«Нехай суд вирішує, хто правий, а хто винен. Головне, щоб цей суд був справедливим. Також зараз надзвичайно важливо для України послати всьому світові сигнал єдності. Сигнал про те, що українці стоять усі разом проти агресії Росії», - сказала сенаторка Клобучар «Голосу Америки».