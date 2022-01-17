Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

"Не час для роз’єднань українців". Представники Сенату під час візиту до Києва прокоментували справу Порошенка

Колишній президент України Петро Порошенко повернувся до Києва 

Візит делегації Сенату США в Україну збігся у часі з поверненням в Україну п’ятого президента України Петра Порошенка, якого звинувачують у держзраді, та протестами прихильників екс-президента проти цих звинувачень.

З вікон готелю Хаятт, де сенатори давали інтерв’ю журналістам, було видно пікети і чути виступи активістів під Печерським райсудом.

Коментуючи те, що відбувається, представники Сенату говорили про важливість справедливого суду. А також про те, що сьогодні єдність українцям необхідна, як ніколи.

«Коли ви бачите такого роду політичний активізм, то це побічний продукт свободи. Люди висловлюють свою думку», - розмірковує сенатор-республіканець Кевін Крамер.

Як наголосив сенатор, він не претендує оцінювати звинувачення, висунуті проти екс-президента Порошенка.

«Але ось у чому справа: час не підходящий. Ми тут перебуваємо, демократи і республіканці, як об’єднана сила Америки, демонструючи двопартійну підтримку України перед лицем військової загрози з боку Росії. І ми хотіли б бачити, що Україна також виступає єдиним фронтом», - сказав Кремер «Голосу Америки».

На необхідності дотримання верховенства права наголошує сенаторка-демократка Джин Шагін. За її словами, важливо, щоб ставлення до Порошенка з боку суду було неупередженим.

«А ще важливо, щоб Україна залишалась єдиною. Бо зараз час таких серйозних викликів перед Україною», - зазначила сенаторка Шахін.

На важливості справедливого суду і єдності українців наголосила також сенаторка від Демократичної партії Емі Клобучар.

«Нехай суд вирішує, хто правий, а хто винен. Головне, щоб цей суд був справедливим. Також зараз надзвичайно важливо для України послати всьому світові сигнал єдності. Сигнал про те, що українці стоять усі разом проти агресії Росії», - сказала сенаторка Клобучар «Голосу Америки».

Відео - найголовніше

Інтерв’ю з главою місії України при НАТО Наталією Галібаренко. Відео
Embed
Інтерв’ю з главою місії України при НАТО Наталією Галібаренко. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:18 0:00

Інтерв’ю з главою місії України при НАТО Наталією Галібаренко. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG