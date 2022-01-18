Студія Вашингтон. Головне про ситуацію з поширенням Омікрону у США

Сьогодні в Студії Вашингтон. Двопартійна група американських сенаторів прибула з візитом до Києва, аби продемонструвати непорушну підтримку України Сполученими Штатами перед загрозою нового вторгнення Росії. На тлі поширення штаму Омікрон, кількість госпіталізацій і смертей від Ковід-19 у США продовжує зростати.