Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Головне про ситуацію з поширенням Омікрону у США

Студія Вашингтон. Головне про ситуацію з поширенням Омікрону у США
Embed
Студія Вашингтон. Головне про ситуацію з поширенням Омікрону у США

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Двопартійна група американських сенаторів прибула з візитом до Києва, аби продемонструвати непорушну підтримку України Сполученими Штатами перед загрозою нового вторгнення Росії. На тлі поширення штаму Омікрон, кількість госпіталізацій і смертей від Ковід-19 у США продовжує зростати.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG