Студія Вашингтон. Головне про ситуацію з поширенням Омікрону у США
Сьогодні в Студії Вашингтон. Двопартійна група американських сенаторів прибула з візитом до Києва, аби продемонструвати непорушну підтримку України Сполученими Штатами перед загрозою нового вторгнення Росії. На тлі поширення штаму Омікрон, кількість госпіталізацій і смертей від Ковід-19 у США продовжує зростати.
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