Британія шле Україні протитанкову зброю і закидає Путіну «етнонаціоналізм»

Велика Британія звинуватила Росію у загрозливих діях щодо України і повідомила, що допомагатиме українській армії, постачаючи зокрема протитанкові ракети.

Британський міністр оборони Бен Воллес 17 січня вказав на накопичення російських військ біля України, а також на погрозливі заяви з Москви, підвищену кіберактивність та поширення дезінформації, «яка може стати фальшивим приводом для російської збройної інтервенції».

Ми вирішили постачати Україні легкі оборонні системи зброї проти бронетехніки. Також в межах операції Орбітал невелика кількість службовців відбуде туди для початкового інструктажу...

«Ми і наші союзники маємо виправдані і реальні підстави для стурбованості, що склад і масштаби накопичених сил, підтримуваних розміщеними у регіоні російськими авіаційними та морськими ударними можливостями можуть бути використані у здійсненні вторгнення в Україну з багатьох напрямів», - заявив міністр у парламенті.

Урядовець категорично відкинув виправдовування Росії, що її дії виправдані загрозою з боку НАТО.

В окремо поширеній статті міністр вказує, що заяви Кремля і зокрема нещодавній трактат російського президента Володимира Путіна про історію дають підстави підозрювати його у небезпечних намірах.

«…З під пера президента Путіна вийшов трактат на сім тисяч слів, який вказує, що в серці своїх амбіцій він тримає етнонаціоналізм», - пише Бен Воллес, підкреслюючи, що в тих аргументах російського президента Путіна нема майже нічого про, буцімто, загрозу НАТО.

У парламенті Бен Воллес підкреслив, що Британія готова до діалогу з Москвою, і він повідомив про запрошення російського міністра оборони Сергія Шойґу «відвідати Лондон у найближчі кілька тижнів».

Міністр заявив, що Британія також вважає необхідним допомогти Україні підвищувати її здатність захищатися і на додаток до чинних програм військової співпраці постачатиме українцям нові озброєння.

«Ми вирішили постачати Україні легкі оборонні системи зброї проти бронетехніки. Також в межах операції Орбітал невелика кількість службовців відбуде туди для початкового інструктажу, а після короткого періоду повернеться до Великої Британії”, - повідомив парламентарям Бен Воллес.

Він вважав за потрібне підкреслити, що йдеться про «оборонну зброю близького радіусу дії; це не стратегічна зброя і вона не становить загрози Росії».

«Я все же сподіваюся, що дипломатія візьме гору. Вибір стоїть за президентом Путіним: або обрати дипломатію і діалог, або конфлікт і наслідки», - сказав міністр, підкресливши, що «теперішня поведінка Росії не лише загрожує суверенітету гордої країни, але також дестабілізує заснований на правилах міжнародний порядок і кидає виклик цінностям, на яких він тримається».