CША не виключають можливість відключення Росії від SWIFT в разі подальшої агресії РФ проти України - Reuters

Представник Ради нацбезпеки США заперечив повідомлення ЗМІ про те, що США та ЄС відмовились від ідеї відключити Росію від міжнародної системи розрахунків SWIFT, у випадку подальшої агресії РФ проти України. Раніше повідомлення про те, що відключення від SWIFT більше не розглядається, опублікувало німецьке видання Handelsblatt з посиланням на поінформовані джерела.

"Жоден із варіантів на відкидається", - заявив предствник Білого дому в коментарі щодо повідомлення, пише Reuters.

"Ми продовжуємо тісно консультуватись з європейськими партнерами стосовно жорстких наслідків для Росії у випадку подальшого вторгнення до України", - йдеться в заяві.

Reuters також наводить слова джерела в німецькому уряді, який відтвердив, що "рішення ще не прийняте".

Відключення Росії від SWIFT передбчене в двох законопроектах щодо подальших санкцій проти Росії, які наразі перебувають на розгляді американського Конгресу. Як повідомляв Голос Америки, законопроект "Про стримування авторитарних ворожих дій в 2022", поданий минулого тижня до Сенату сенатором-республіканцем Марком Рубіо, передбачає запровадження санкцій проти системи розрахунків SWIFT, якщо та не припинить обслуговувати російські банки, які підпадуть під можливі санкції за цим законом.

Обмеження на обслуговування для російських установ через систему SWIFT у випадку подальшої агресії, передбчає і законопроект поданий минулого тижня сенаторми-демократами "Про захист суверенітету України в 2022 році".

В статті використано інформацію Reuters