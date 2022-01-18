В Держдепі розповіли, про що Блінкен говоритиме в Україні 

Цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Київ та Берлін, повідомили в Державному департаменті.

Візитові передували "широкі дипломатичні зусилля з нашими європейськими союзниками та партнерами щодо об'єднаного підходу до загрози з боку Росії для України і наші спільні зусилля, щоб заохотити обрати дипломатію та деескалацію в інтересах безпеки та стабільності", заявив речник Держдепу Нед Прайс.

На 19 січня у Блінкена заплановані зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським та очільником МЗС України Дмитром Кулебою, на яких головний американський дипломат планує підкреслити "відданість США суверенітету та територіальній цілісності України". Блінкен також зустрінеться зі співробітниками американської дипмісії та їхніми родинами і повідомить їм про плани Держдепу на випадок подальшої ескалації з боку Росії.

20 січня Блінкен відвідає Берлін, де проведе зустрічі з міністеркою закордонних справ країни Анналеною Бербок а також з "Трансатлантичною групою", щоб обговорити нещодавні дипломатичні зусилля та стримування Росії від подальшої агресії в Україні.

"Візит та консультації держсекретаря є частиною дипломатичних зусиль з деескалації напруги, спричиненої військовим нагромадженням з боку Росії та продовженням агресії проти України", - заявив Прайс.