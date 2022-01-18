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Час-Тайм. Держсекретар США Блінкен їде в Україну - подробиці

Час-Тайм. Держсекретар США Блінкен їде в Україну - подробиці
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Час-Тайм. Держсекретар США Блінкен їде в Україну - подробиці

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В ефірі Час-Тайм. США продовжують зусилля, щоб приборкати російську агресію проти України. Київ цього тижня відвідає Державний секретар США Ентоні Блінкен. З яким повідомленням Держсекретар їде до Києва? Посол США в ОБСЄ: Захід вже зараз готовий відповідати швидко та потужно у разі, якщо Кремль вирішить вдатися до подальшої агресії проти України. В Каліфорнії від масових крадіжок потерпають роздрібні торгівці. Дедалі більше американців знаходять і повертають вкрадені речі за допомогою Bluetooth-трекерів.

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