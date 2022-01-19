Український народ готовий себе захищати - сенатори США діляться враженнями, після поїздки до Києва

Сенатори поінформували президента США Джо Байдена про результати візиту до України, повідомив сенатор-демократ Кріс Мерфі у дописі в Twitter.

"Я передав йому свої враження, що український народ готовий боротись, але їм потрібні чіткі сигнали, що США віддані довгій боротьбі за суверенітет України. Президент це розуміє", - йдеться в дописі Мерфі.

У своєму виступі на каналі Fox News сенатор-республіканець Роб Портман поділився враженнями від візиту до України і назвав "жахливою помилкою" можливе подальше вторгнення Росії до України.

"Питання в тому, чи можемо ми переконати росіян, що це стане жахливою помилкою, а я переконний, що так і буде як в плані кривавих витрат, які вони понесуть в Україні, бо український народ готовий себе захищати, - заявив Портман в інтерв'ю Fox News в середу, - Так і, по-друге, в плані спустошливих санкцій, які Сполучені Штати та інші країни готові запровадити".

Портман заявив, що США а також європейські країни та країни НАТО та інші країни, які люблять свободу, виступають на підтримку України.

Портман ткож високо відгукнувся про "потужні заяви" держсекретаря США Ентоні Блінкена, які той озвучує під час візиту до України. "Вони [заяви] віддзеркалюють те, про що ми говорили у минули пару днів в Україні, а саме те, що Сполучені Штати однозначно підтримують Україну, яка йде до Заходу, демократії та свободи. Вони не хочуть повернення до авторитарного минулого. Гадаю, президент Путін відчуває цю загрозу, але Україн не згрожує Росії будь-яким чином, крім того, що вони є демократією", - додав сенатор.

Напередодні в інтерв'ю CNN Мерфі наголосив на важливості підтримки України з боку США. "Важливо, щоб Росія зрозуміла, що хоча, можливо американські бригади не будуть воювати проти російських солдатів, але тривала американська допомога збережеться. Допомога збройним силам, які готові воювати і допомоги населенню, яке не дозволить Росії маршем пройти до центру України".

Мерфі наголосив, що метою візиту великої делегації американських законодавців до України цього тижня було показати Україні та Росії, що "незважаючи на поділ, який є між Демократами та Республікнцями з інших питань, ми будемо разом підтримувати надання більшої допомоги Україні".