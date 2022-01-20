Студія Вашингтон. Підсумки візиту держсекретаря США до України

Сьогодні в Студії Вашингтон. Державний секретар США Ентоні Блінкен провів насичений переговорами день у Києві. Найперша мета візиту, за його власними словами, запевнити у непорушній підтримці Сполученими Штатами України, у часи, коли її безпека, процвітання, демократія і фундаментальне право існувати як суверенна і незалежна нація зіштовхнулося із безпрецедентними викликами від Росії. Сенатори-республіканці: Вашингтону слід діяти вже зараз, не чекаючи потенційного вторгнення.