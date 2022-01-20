Байден пояснив різні види можливої подальшої агресії Росії проти України, яка також спровокує відповідь США. Відео

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"Я був абсолютно чітким з президентом Путіним. У нас немає непорозумінь. Якщо якісь, будь-які російські підрозділи перетинають український кордон - це вторгнення. Відтак, відповідь буде - жорстка і скоординована економічна реакція, яку я детально обговорював з нашими союзниками, а також дуже чітко виклав для президента Путіна. Але немає сумнівів, що якщо Путін зробить цей вибір, Росія заплатить велику ціну. Це не єдиний сценарій, до якого ми повинні бути готові," - заявив президент США 20 січня.

"Пам’ятаєте, під час наступу на Донбас, зелених чоловічків? Тож, це включає і «зелених чоловічків» в уніформі, а також кібератаки. Ми повинні бути готові реагувати на це рішуче, і скоординовано."



Заява пролунала наступного дня після пресконференції президента, присвяченій річниці інавгурації. У середу Байден заявив, що "Росія зіткнеться з наслідками" у випадку подальшої агресії проти України і сказав, що відповідь залежатиме від того, що саме Росія зробить.