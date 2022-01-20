Час-Тайм. Нові заяви Байдена та Блінкена щодо України

В ефірі Час-Тайм. США продовжують дипломатичні зусилля для деескалаціїї російської загрози на українських кордонах. Нові заяви президента США Джо Байдена та держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо України. США дозволили Литві, Латвії та Естонії передати Україні зброю американського виробництва - ЗМІ. Європейські політики й коментатори: вимоги РФ стосовно України зачіпають інтереси цілого континенту. США ввели санкції проти чотирьох українців, серед яких два депутати Верховної Ради, за допомогу ФСБ у дестабілізації України.