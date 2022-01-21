Студія Вашингтон. США ввели санкції проти чотирьох українців
Сьогодні в Студії Вашингтон. Держсекретар США Ентоні Блінкен у Берліні зустрівся з очільниками зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Німеччини та Франції. Президент Байден, під час прес-конференції з нагоди першої річниці перебування на посаді, зробив заяву про Україну, що викликало бурхливу реакцію. США ввели санкції проти чотирьох українців, серед яких два депутати Верховної Ради, за допомогу ФСБ у дестабілізації України.
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