Студія Вашингтон. США ввели санкції проти чотирьох українців

Сьогодні в Студії Вашингтон. Держсекретар США Ентоні Блінкен у Берліні зустрівся з очільниками зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Німеччини та Франції. Президент Байден, під час прес-конференції з нагоди першої річниці перебування на посаді, зробив заяву про Україну, що викликало бурхливу реакцію. США ввели санкції проти чотирьох українців, серед яких два депутати Верховної Ради, за допомогу ФСБ у дестабілізації України.