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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. США ввели санкції проти чотирьох українців

Студія Вашингтон. США ввели санкції проти чотирьох українців
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Студія Вашингтон. США ввели санкції проти чотирьох українців

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Держсекретар США Ентоні Блінкен у Берліні зустрівся з очільниками зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Німеччини та Франції. Президент Байден, під час прес-конференції з нагоди першої річниці перебування на посаді, зробив заяву про Україну, що викликало бурхливу реакцію. США ввели санкції проти чотирьох українців, серед яких два депутати Верховної Ради, за допомогу ФСБ у дестабілізації України.

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