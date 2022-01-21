Захід наполягає на єдності щодо Росії попри різні ідеї

На тлі активних намагань Заходу шляхом переговорів переконати Москву відмовитися від погроз застосування сили проти України представники США та європейські союзники наголошують на єдності позицій.

Єдність дає нам силу, якої Росія не має.

Тим часом деякі заяви й коментарі вказують на те, що Росія, хоч і не має щирих союзників, але може користати з різноголосся демократичних суспільств та різних інтересів окремих держав.

Під час приготувань зустрічі у Женеві 21 січня державного секретаря США Ентоні Блінкена з російським міністром закордонних справ представники Великої Британії, Франції та Німеччини наголосили, що на військові дії Росії відповідатимуть спільно і рішуче.

«Коли йдеться про Росію, ми промовляємо одним голосом і діємо разом. Ця єдність дає нам силу, якої, я можу додати, Росія не має», - сказав Блінкен після переговорів з європейськими колегами у Берліні 20 січня.

Але увагу привертає зокрема те, що коли одні західні партнери наголошують на діалозі з Москвою, інші очевидно вважають це недостатнім для стримування Росії.

Прикладом називають те, що Німеччина відмовляється постачати військове спорядження і зброю, щоб підвищити обороноздатність України, як це роблять США, та країни східної Європи.

Велика Британія цього тижня оголосила, що постачає українській армії протитанкову зброю.

Помітним стало те, що британські військово-транспортні літаки, прямуючи до України, облітали німецьку територію.

У Лондоні такий маршрут відмовилися називати ознакою якихось проблем, заявивши, що навіть не подавали прохання на дозвіл для тих рейсів.

Але Берлін також підозрюють у тому, що Німеччина не готова використовувати всі свої можливості економічного тиску на Москву.

Агентство Reuters, посилаючись на німецькі джерела, повідомило цього тижня, що в уряді Німеччини були застереження щодо намірів відлучити російські банки від міжнародної системи банківських платежів Swift у межах набору санкцій проти Росії у випадку наступу на Україну.

Reuters також цитує представників Білого дому, що насправді жоден з варіантів санкцій не відхилений, та німецькі джерела зі словами, що «це ще не вирішено».

Дискусія щодо діалогу

«Ми в ці дні ведемо інтенсивні переговори в різних форматах з Росією і без неї. Росія висунула свої пропозиції. Ми зробили свої пропозиції. І це добре, що ми ведемо діалог з Росією. Але ми не приймаємо спроб Росії поділити Європу на сфери впливу», - заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн учасникам Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Тим часом французький президент Еммануель Макрон, країна якого перебрала почергове головування у ЄС, скористався нагодою виступу у Європейському парламенті, щоб нагадати про його власні пропозиції окремого діалогу з Росією.

В наступні тижні ми повинні прийти до висунення європейських пропозицій

«Я виступав за цей діалог упродовж років», - заявив Макрон, підкресливши, що «ми європейці повинні колективно визначити наші власні вимоги і бути здатними домагатися їх виконання».

За словами французького керівника «в наступні тижні ми повинні прийти до висунення європейських пропозицій для розбудови нового порядку безпеки і стабільності. Ми повинні розробити їх між європейцями, а потім поділитися ними з нашими союзниками в рамках НАТО. А тоді запропонувати їх для переговорів Росії».

Карл Більдт, колишній шведський прем’єр-міністр, а зараз міжнародний коментатор і аналітик, заявив у Twitter, що він «не може зрозуміти» ці пропозиції Макрона.

«У наступні кілька місяців більше потрібно твердо захищати вже існуючий порядок, створений після 1989 року», - вважає Карл Більдт.

У відповідь на це французький коментатор, колишній дипломат Жерар Арно відповів, що «французи переконані, що порядок створений після 1989 року розвалюється, що США навшпиньки полишають Європу і що відмова наших партнерів визнавати це - небезпечна».