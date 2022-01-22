Студія Вашингтон. Заяви в США про підтримку України
Сьогодні в Студії Вашингтон. Без прориву, але з надією на продовження дипломатичних зусиль завершилася у Женеві зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Блінкен також заявив, що Вашингтон готує письмову відповідь на російські вимоги про так звані "гарантії безпеки". Сенатор-демократ Крис Мерфі: більшість американців розуміють необхідність підтримати Україну. Не зволікати - ні з додатковим озброєнням, ні з укріпленням союзників на східному фланзі НАТО, ні з призначенням посла в Україні - закликав адміністрацію Байдена лідер республіканців у Сенаті.
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