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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Заяви в США про підтримку України

Студія Вашингтон. Заяви в США про підтримку України
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Студія Вашингтон. Заяви в США про підтримку України

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Без прориву, але з надією на продовження дипломатичних зусиль завершилася у Женеві зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Блінкен також заявив, що Вашингтон готує письмову відповідь на російські вимоги про так звані "гарантії безпеки". Сенатор-демократ Крис Мерфі: більшість американців розуміють необхідність підтримати Україну. Не зволікати - ні з додатковим озброєнням, ні з укріпленням союзників на східному фланзі НАТО, ні з призначенням посла в Україні - закликав адміністрацію Байдена лідер республіканців у Сенаті.

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