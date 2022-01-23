Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

США мають схожі з Великою Британією дані про плани Кремля в Україні – ЗМІ

FILE - Russian President Vladimir Putin, center, and Russian Defense Minister Sergei Shoigu, left, attend the main stage of the Kavkaz-2020 strategic command-and-staff exercises at the Kapustin Yar training ground, Russia, Sept. 25, 2020.

Адміністрація США має схожу з Міністерством закордонних справ Великої Британії інформацію, що метою російського вторгнення в Україну є зміна українською влади на лояльну до Москви.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на власні джерела в Державному департаменті та Білому домі.

«Поінформоване про діяльність американської та британської розвідок джерело підтвердило, що США мають подібні докази, що й Великобританія, щодо змови Росії встановити лояльну владу в Україні», – йдеться в повідомленні телеканалу.

МЗС Великобританії раніше рсюдив заяву, що Москва хоче шляхом агресії змінити владу в Україні. Кремль як потенційного кандидата розглядає колишнього народного депутата Євгена Мураєва. За даними МЗС Сполученого Королівства, російська розвідка підтримує контакти й з іншими українськими політиками-втікачами: Миколою Азаровим, Сергієм Арбузовим, Володимиром Сівковичем та Андрієм Клюєвим.

Росія у відповідь звинуватила Лондон в ескалації ситуації довкола України.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

В матеріалі використані джерела МЗС Великої Британії та CNN

Інше за темою

Відео - найголовніше

Генсек ООН: «Я вважаю, що дипломатія є шляхом вирішення проблем». Відео
Embed
Генсек ООН: «Я вважаю, що дипломатія є шляхом вирішення проблем». Відео

No media source currently available

0:00 0:01:57 0:00

Генсек ООН: «Я вважаю, що дипломатія є шляхом вирішення проблем». Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG