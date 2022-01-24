НАТО посилює військову присутність у Східній Європі через дії Росії на кордоні з Україною

Північноатлантичний альянс вирішив надіслати додаткові кораблі та винищувачі до місць розташування свого контингенту на сході Європи. Про це йдеться в заяві НАТО 24 січня.

За повідомленням, країни-члени Альянсу приводять війська в бойову готовність та надсилають додаткові кораблі й літаки-винищувачі до місць розміщення сил НАТО в східній Європі, «посилюючи здатність Альянсу до стримування та оборони у той час, коли Росія продовжує військову концентрацію на території та навколо України».

У Альянсі посилаються на попередні заяви країн-союзників. Зокрема:

Данія надсилає фрегат до Балтійського моря і планує відрядити винищувач F-16 до Литви на підтримку багаторічної місії повітряного патрулювання в регіоні

Іспанія надсилає кораблі, які мають долучитися до військово-морських сил НАТО та розглядає можливість відправити винищувачі до Болгарії.

Франція заявила про готовність надіслати військові підрозділи до Румунії під командування Альянсу

Нідерланди з квітня надсилають два літаки F-35 до Болгарії, аби підтримати діяльність НАТО з патрулювання повітряного простору в регіоні, а також приводять у готовність корабель та наземні підрозділи для Оперативних сил НАТО

США також «дали зрозуміти, що розглядають можливість збільшити військову присутність у східній частині Альянсу», додають у пресслужбі.

«Я вітаю те, що союзники докладаються до нарощування військових сил НАТО. НАТО продовжить вживати тільки необхідних заходів, аби захистити всіх союзників, у тому числі через посилення східної частини Альянсу. Ми завжди відповідатимемо на будь-які загрози нашому безпековому середовищу, в тому числі посилюючи колективну оборону», – йдеться в коментарі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа.

Водночас НАТО нагадує, що є оборонним альянсом і посилило свою присутність на східному фланзі передусім після незаконної анексії Росією Криму в 2014 році.

Як зазначають у Альянсі, присутність військ кількох держав-членів у країнах Балтії, а також Польщі, означає, що «напад на одного із членів НАТО означатиме напад на весь Альянс», а до 2014 року військ НАТО на території східних його членів не було.

Західні ЗМІ повідомляють про підготовку ймовірного вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року через високу концентрацію російських військ біля кордонів. Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни – це «суверенне право» Росії.

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