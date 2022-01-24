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Час-Тайм. Зброя США для України – подробиці.

Час-Тайм. Зброя США для України – подробиці.
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Час-Тайм. Зброя США для України – подробиці.

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В ефірі Час-Тайм. У вівторок до України прибуває чергова-третя партія допомоги. Що вона включатиме? Держдепартамент оновив рекомендації стосовно обмеження подорожей в Україну та санкціонував виїзд співробітників посольства США в Києві. Що це означає? Чи варто Україні очікувати додаткову допомогу, військових від Великої Британії? Американські законодавці зустрілися з послинею України у США та українською громадою у Чикаго та закликали до введення потужних санкцій. Напередодні у Вашингтоні та Нью-Йорку пройшли акції підтримки України.

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