Час-Тайм. Зброя США для України – подробиці.

В ефірі Час-Тайм. У вівторок до України прибуває чергова-третя партія допомоги. Що вона включатиме? Держдепартамент оновив рекомендації стосовно обмеження подорожей в Україну та санкціонував виїзд співробітників посольства США в Києві. Що це означає? Чи варто Україні очікувати додаткову допомогу, військових від Великої Британії? Американські законодавці зустрілися з послинею України у США та українською громадою у Чикаго та закликали до введення потужних санкцій. Напередодні у Вашингтоні та Нью-Йорку пройшли акції підтримки України.