Студія Вашингтон. Питання протистояння російській агресії в ООН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Можливе направлення американських військових до Східної Європи. Що каже офіційний Вашингтон? Представниця США при ООН: Сполучені Штати, і партнери продовжують дипломатичні зусилля для вирішення ситуації мирним шляхом. У вівторок до України прибуває чергова-третя партія допомоги. Що вона включатиме? Держдепартамент оновив рекомендації стосовно обмеження подорожей в Україну та санкціонував виїзд співробітників посольства США в Києві.