Студія Вашингтон. Питання протистояння російській агресії в ООН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Можливе направлення американських військових до Східної Європи. Що каже офіційний Вашингтон? Представниця США при ООН: Сполучені Штати, і партнери продовжують дипломатичні зусилля для вирішення ситуації мирним шляхом. У вівторок до України прибуває чергова-третя партія допомоги. Що вона включатиме? Держдепартамент оновив рекомендації стосовно обмеження подорожей в Україну та санкціонував виїзд співробітників посольства США в Києві.
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Студія Вашингтон. Білий Дім – про дії Росії. Заяви, реакції