Час-Тайм.Фінансові втрати будуть більш болючими для України чи Росії?

В ефірі Час-Тайм. Президент Байден розгляне запровадження персональних санкцій проти Путіна. В аеропорт Бориспіль прибула чергова – вже третя партія нового пакету оборонної допомоги США Україні на загальну суму 200 мільйонів доларів. Що означає значніше посилення оборонної допомоги Україні з боку Байдена? На 1 бал нижче перемістилася Україна в Індексі сприйняття корупції-2021 порівняно з попереднім роком. Європейські партнери тримають на поготові санкційні заходи на випадок подальшої кремлівської агресії. Чого очікувати далі і для кого – України чи Росії - фінансові втрати від геополітичної нестабільності будуть більш болючими?