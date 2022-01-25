Час-Тайм.Фінансові втрати будуть більш болючими для України чи Росії?
В ефірі Час-Тайм. Президент Байден розгляне запровадження персональних санкцій проти Путіна. В аеропорт Бориспіль прибула чергова – вже третя партія нового пакету оборонної допомоги США Україні на загальну суму 200 мільйонів доларів. Що означає значніше посилення оборонної допомоги Україні з боку Байдена? На 1 бал нижче перемістилася Україна в Індексі сприйняття корупції-2021 порівняно з попереднім роком. Європейські партнери тримають на поготові санкційні заходи на випадок подальшої кремлівської агресії. Чого очікувати далі і для кого – України чи Росії - фінансові втрати від геополітичної нестабільності будуть більш болючими?
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