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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Чи відправить США військових в Україну?

Студія Вашингтон. Чи відправить США військових в Україну?
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Студія Вашингтон. Чи відправить США військових в Україну?

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Пентагон приводить у стан підвищеної готовності 8,5 тисяч військових для можливої відправки у Європу – подробиці. ЗМІ: Білий дім почав закладати основу для запровадження безпрецедентних технологічних санкцій проти Москви у разі її нової агресії щодо України. Про готовність без зволікань посилити санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну заявив у вівторок британський премєр Борис Джонсон.

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