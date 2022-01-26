"Росія - одновимірна економічна система" - у Білому домі розповіли, як можлива агресія РФ проти України вплине на енергопоставки

"Росія - одновимірна економічна система і це значить, що їй потрібна виручка від продажу нафти та газу так само сильно, як Європі потрібні її енергопоставки", - заявив високопосадовець США під час брифінгу для преси у вівторок.

Якщо Росія вирішить використати поставки газу, або нафти в якості зброї, це не мине без наслідків для російської економіки, додав він.

У Білому домі підкреслили, що прибутки від експорту газу та нафти становлять дві третини загального обсягу експорту із Росії, та близько половини надходжень бюджету. "Це не асиметрична перевага для Путіна; це взаємозалежність", - наголосив посадовець.

За даними Світового банку, енергоносії, нафта та природний газ, є найбільшими джерелами експортних надходжень. На них припадає більше половини загальних обсягів експорту товарів. При цьому у 2008-2010 році їх доля становила близько двох третин.

В Білому домі вказали - існує стурбованість щодо впливу можливих нових економічних санкцій проти Росії на енергопоставки. Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Німеччина, буцімто, закликала виключити енергореcурси із нових санкцій, які можуть передбачати відключення російських банків від оплат доларах у, випадку подальшої агресії РФ щодо України. Також, повідомляє Reuters, асоціація, що об'єднує великі американські компанії, закликала Білий дім до обережності у питанні санкцій в сфері енергетики. Про те, що нові санкції проти Росії становлять ризик для енергобезпеки Ірландії заявив у вівторок міністр закордонних справ країни Саймон Ковені. Він додав, що санкції можуть зашкодити поставкам російського вугілля на елетростанцію Moneypoint, а також на роботу нафтопереробного заводу в країні, яким володіє "Русал", повідомляє Irish Times.

В Білому домі запевнили - США співпрацюють з країнами та компаніями у світі, щоб забезпечити безпеку поставок і, щоб американці та світова економіка не страждали від цінових шоків.

Зокрема йдеться про координацію з європейськими союзниками, на випадок фізичної шкоди для української системи газотранзиту. США також прагнуть долучити додаткові поставки неросійського газу інших регіонів світу - від Північної Африки до Близького Сходу, Азії та Сполучених Штатів, додав посадовець.

"Росія зазвичай постачає до Європи 40 млрд кубометрів газу на рік через Україну, - вказав представник Білого дому.- Росія вже наполовину скоротила ці поставки. Щоб забезпечити, що Європа може пережити зиму та весну, ми маємо бути готові до забезпечення альтернативних поставок і закрити більшість потенційного дефіциту".

Посадовець Білого дому назвав "менш імовірним" сценарій, коли Росія відключить енергопоставки через інші європейські шляхи.

Раніше CNN повідомляло про те, що перемовини про збільшення поставок газу ведуться з Норвегією та Катаром. Президент США Джо Байден планує зустрітись з керівником Катару в Білому домі 31 січня, заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Візит, повідомила Псакі, стане нагодою обговорити "безпеку та стабільність в Перській затоці та на Близькому Сході, забезпечення стабільності світових енергопоставок, підтримку народу Афганістану та зміцнення торгової та інвестиційної співпраці двох країн".

В статті вікористано матеріали Reuters, Bloomberg, CNN, Irish Times